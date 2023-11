Le Premier ministre commémore l'Armistice en évoquant l'Ukraine et le Proche-Orient

"La paix est un bien qui n'a pas de prix et que nous devons chérir, c'est ce que nous enseignent les grandes guerres. Aujourd'hui encore, nous voyons tomber des victimes innocentes dans des conflits à nos frontières orientales et méridionales", a affirmé M. De Croo, en référence à la guerre russe en Ukraine et à celle entre Israël et le Hamas au Proche-Orient.

"Nous ne pourrons arrêter l'extrémisme et la haine, qui sont les causes principales de conflits et de guerres, que si nous nous respectons mutuellement et nous montrons solidaires. Notre respect et notre grande gratitude sont plus que justifiés pour ceux qui ont donné leur vie afin que nous puissions aujourd'hui vivre en paix", a-t-il ajouté.