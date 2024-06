"Le réalisme de la N-VA l'a emporté sur les rêves du Vlaams Belang", réagit Theo Francken

Theo Francken a loué la campagne plus que réussie de son président de parti Bart De Wever. "L'ambiance était bonne et on a très bien travaillé", a-t-il estimé, se disant "soulagé et satisfait", à l'instar de bon nombre de membres de son parti.

Le Brabançon s'est par ailleurs interrogé sur la fiabilité des sondages, qui prévoyaient des résultats en baisse par rapport aux élections précédentes. "Qui sondent-ils en fait ?"