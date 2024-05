Le recteur de l'université de Gand veut bien dialoguer avec les militants pro-palestiniens

Les occupants sont installés depuis le 6 mai dans le bâtiment UFO et demandent à l'université de rompre tous ses liens universitaires avec Israël. L'UGent entretient une vingtaine de collaborations avec des universités et des instituts de recherche israéliens. Trois collaborations ont bien été rompues sous la pression des activistes mais un boycott académique général ne s'est pas concrétisé.

"Nous trouvons inacceptable le recours disproportionné à l'intimidation et à la violence de la part de l'université, de la sécurité et de la police", a réagi la porte-parole du groupe d'action. "Nous voulons manifester pacifiquement et l'université montre son vrai visage. L'un de nos étudiants qui se trouvait à l'intérieur du rectorat a été blessé et nous avons l'intention de porter plainte pour coups et blessures. Que le recteur veuille maintenant nous expulser sur la base de mensonges alors qu'il n'est pas lui-même dans le pays est tout à fait dans la ligne de sa politique".

Le recteur a désormais fait savoir qu'il était prêt à engager le dialogue dimanche à midi à son retour d'une visite de travail en Corée du Sud. Les manifestants ont jusqu'à samedi 20h00 pour réagir à l'invitation.