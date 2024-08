Le retard scolaire progresse légèrement en Flandre

Selon ces chiffres, dans l'enseignement fondamental 86% des élèves flamands sont à temps dans leur parcours de formation, tandis que 13% ont une année de retard. Un pour cent des élèves y sont un an en avance.

Dans le secondaire, ce sont en moyenne 23% des élèves qui ont au moins un an de retard dans leurs études. Certains élèves ont même plus d'une année de retard. Ceux-ci se retrouvent le plus souvent dans l'enseignement secondaire technique, professionnel ou artistique.