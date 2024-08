Le secteur touristique de la Côte satisfait du week-end prolongé

Le secteur touristique de la mer du Nord est satisfait du week-end écoulé, qui a débuté dès jeudi 15 août, jour férié. Durant ce long week-end de l'Assomption, 975.000 nuitées et 480.000 touristes d'un jour ont été recensés par le bureau de tourisme provincial Westtoer.

Les responsables du secteur touristique se montrent tout de même satisfaits. "La période comprise entre le 15 juillet et le 15 août est généralement une excellente période pour le tourisme à la mer. Mais ces dernières années, la Côte est parvenue à se muer en destination de vacances quatre saisons", commente la députée provinciale et présidente de Westtoer, Sabien Lahaye-Battheu. Environ deux tiers du chiffre d'affaires du secteur est même réalisé en dehors de la saison estivale. "La Côte reste en tout cas une destination favorite des Belges, mais l'intérêt des touristes étrangers n'est pas à négliger."

Le littoral avait déjà connu des semaines fastes dernièrement. La météo lors de ce week-end de la mi-août n'était pas aussi bonne, ce qui s'est observé dans les chiffres. Le nombre de vacanciers belges et étrangers (975.000) a ainsi reculé de 2% par rapport au même week-end de 2023. Les hôtels étaient occupés à 85%, également en léger recul. Le nombre de touristes d'un jour (480.000) a, lui, baissé de 10%.

Bon nombre de Belges francophones ont à nouveau choisi la Côte pour y passer leurs vacances. Les touristes de séjour en provenance de Wallonie et de Bruxelles représentaient ainsi 25% de toutes les nuitées touristiques. L'ensoleillement au littoral y est sans doute pour quelque chose. Ainsi, lors de ce dernier week-end prolongé, le soleil a brillé à la Côte plus de huit heures par jour contre à peine six heures à l'intérieur du pays.