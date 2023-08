L'enseignement officiel flamand veut suivre les nouveaux rythmes scolaires francophones

L'enseignement officiel flamand GO! (Gemeenschaponderwijs) est favorable à l'alignement des rythmes scolaires sur ceux pratiqués en Fédération Wallonie-Bruxelles depuis un an.

Selon Koen Pelleriaux, administrateur délégué de GO!, il existe aujourd'hui suffisamment de preuves scientifiques démontrant les avantages de vacances d'été plus courtes pour adapter les rythmes scolaires en Flandre également. Des vacances plus courtes permettent ainsi de réduire les pertes d'apprentissage auprès des jeunes, tout en leur offrant la possibilité d'avoir suffisamment de temps pour se reposer.

Alors que les petits francophones ont déjà repris l'école depuis lundi, les écoles flamandes ne rouvriront, elles, leurs portes que ce vendredi 1er septembre.