L'équipe de la KU Leuven est arrivée en Afrique du Sud pour le Sasol Solar Challenge

L'Innoptus Solar Team, l'équipe d'étudiants de la KU Leuven qui construit des voitures solaires pour participer à des courses dans le monde entier, est arrivée en Afrique du Sud pour participer au Sasol Solar Challenge. Durant huit jours, les étudiants parcourront près de 4.000 kilomètres à bord de leur voiture solaire, entre Johannesburg et Le Cap. En raison de cette distance, combinée à la chaleur, l'altitude élevée, l'état des routes et la traversée de villes densément peuplées, cette course est considérée comme la plus extrême au monde pour les voitures solaires.