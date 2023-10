Les bus et trams De Lijn circulent normalement samedi, après deux jours de grève

Les bus et trams de De Lijn roulaient normalement samedi matin, a confirmé un porte-parole de la société flamande de transports en commun.

Jeudi et vendredi, une grande partie du personnel de De Lijn a cessé le travail, après l'annonce d'une importante réorganisation des sites du transporteur flamand. Quatre dépôts seront rénovés et treize nouveaux dépôts/centres de maintenance seront construits, mais d'autres - englobant 280 emplois (équivalents temps plein) - seront fermés et intégrés à des sites voisins.