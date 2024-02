Les embouteillages ont battu un nouveau record sur les routes flamandes en janvier

Les embouteillages ont battu un nouveau record sur les routes flamandes au mois de janvier, ressort-il mardi des chiffres du centre flamand de la mobilité (Vlaams verkeerscentrum). Les chutes de neige et les blocages des agriculteurs, entre autres, ont engendré des temps d'attente inédits. Cette augmentation de la durée des embouteillages a également fait grimper le coût économique de la congestion du trafic.

Les embouteillages du mois de janvier ont coûté 439 millions d'euros à l'économie belge, selon le Belgian Mobility Dashboard. Ce qui équivaut à une augmentation de près d'un quart en comparaison avec le mois de janvier de l'année précédente. Les coûts économiques des embouteillages correspondent au temps perdu, à la consommation supplémentaire de carburant et au coût des émissions supplémentaires de gaz d'échappement des véhicules.

Les 12 mois précédents (de février 2023 à janvier 2024), le taux de congestion sur les routes principales de Flandre n'a jamais été aussi élevé, indiquent les données de Statistiek Vlaanderen. Il s'agissait en moyenne de 852 heures-kilomètres par jour ouvrable. À partir d'avril 2021, les embouteillages ont à nouveau augmenté après la période du coronavirus et depuis le mois de juillet 2023, le taux de congestion atteint de nouveaux records.

Les embouteillages les plus importants ont eu lieu dans les régions d'Anvers et de Bruxelles. Elles étaient moins importantes sur les routes principales dans la région de Gand et le reste de la Flandre.