Les Fêtes de Gand ont attiré 1,6 millions de visiteurs en 2023

Les Fêtes de Gand, organisées sur dix jours, ont attiré un total de 1,625 millions visiteurs cette année, soit 55.000 de plus qu'en 2022, indique la ville de Gand lundi. Le dernier jour de l'évènement a attiré 100.000 personnes, contre 90.000 l'année passée.

"Les visiteurs sont venus, en grande majorité, à vélo ou avec les transports en commun et ont fait en sorte que cette édition soit plus propre avec un quart de déchets en moins", indique l'échevin gantois des Fêtes, Bram Van Braeckevelt. La société de transports flamande De Lijn a notamment transporté 272.000 voyageurs, soit environ 7 % de plus que lors de la précédente édition.

Selon l'intercommunale de traitement des déchets Ivago, il y a eu 8 % de déchets récoltés en moins que l'année dernière. La quantité de déchets balayés dans les rues a diminué de 23 %, tandis les déchets dans les corbeilles et les conteneurs ont augmenté de 17 %, rapporte la ville de Gand.