Les habitants de Tessenderlo et Ham choisissent le nom de leur nouvelle commune fusionnée

Les habitants de Ham et de Tessenderlo, dans le Limbourg, ont jusqu'au 1er octobre pour choisir le nom de leur nouvelle commune à la suite de la fusion. Un panel de citoyens a dressé une liste de quatre options: Ham ter Loo, Kempenheide, Kepkensberg ou Tessenderlo-Ham. Le résultat sera annoncé lors du conseil communal du lundi 18 décembre.

"Début juin, le panel citoyen composé d'une quarantaine d'habitants enthousiastes a eu la lourde tâche de passer de 150 à 4 noms", explique Marc Heselmans (CD&V), bourgmestre de Ham. "Ils ont fait leur choix de manière démocratique, avec trois tours de scrutin différents."

Ces derniers jours, les 27.017 habitants votants de Ham et Tessenderlo - âgés de plus de douze ans ou qui auront douze ans en 2023 - ont reçu une carte de vote par la poste. Ils pourront communiquer leur choix avec cette carte ou en ligne via une plateforme de vote.