Les pluies intenses entraînent plusieurs dizaines d'interventions de pompiers en Flandre

Les pluies intenses et parfois orageuses qui s'abattent sur la Belgique ont requis vendredi environ 80 interventions de pompiers dans le Brabant flamand et le Limbourg. À Tongres, des commerces ont été forcés de garder porte close à cause des dégâts infligés par l'eau ou en raison de routes inaccessibles.

Comme leurs homologues du Brabant wallon et de Waremme, les pompiers étaient à pied d'œuvre dans le Brabant flamand, où ils sont intervenus une quarantaine de fois pour des voiries et caves inondées du côté de Landen et Tirlemont. À Léau, une crèche a dû être évacuée tandis que la toiture de la maison communale a percé. Le bâtiment historique, tout comme la bibliothèque, a également rencontré des problèmes d'égouts. Landen, Léau et Linter ont distribué des sacs de sable à la population pour contenir l'eau mais la situation reste sous contrôle.

Après une accalmie vers midi, les casernes s'attendent à de nouveaux appels en raison d'averses menaçantes. Ordre a donc été donné de rester sur le qui-vive.