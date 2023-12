Les premiers demandeurs d'asile s'installent dans un nouveau centre d'accueil à Grimbergen

Les résidents de l'ancienne maison de repos ont déménagé début janvier dans un nouveau bâtiment à Strombeek-Bever. Le bourgmestre Bart Laeremans (Vernieuwing) était opposé aux projets de Fedasil d'ouvrir des places pour demandeurs d'asile dans ce bâtiment. Selon lui, cela n'était pas possible car l'ancienne maison de repos fait partie d'un site plus vaste incluant des jardins communaux. Début mai, la secrétaire d'État à l'Asile et à la Migration, Nicole de Moor (CD&V), avait néanmoins considéré qu'il n'y avait "pas d'obstacles fondamentaux" à la réalisation du projet.

Le nouveau centre d'accueil, destiné aux personnes ayant des problèmes médicaux et à leurs familles, est depuis pleinement opérationnel. Il pourra héberger un maximum de 100 demandeurs d'asile. Les 15 personnes arrivées lundi proviennent toutes du centre Fedasil de Jabbeke (Flandre occidentale). Les autres résidents arriveront dans les semaines à venir. L'équipe d'accompagnement est composée de 24 personnes.