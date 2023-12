Les syndicats ACOD et VSOA lèvent leurs actions aux écluses

Les syndicats socialiste (ACOD) et libre (VSOA) ont levé les actions de blocage des écluses en Flandre qu'ils menaient depuis lundi. Toutes les écluses vont donc retrouver leur personnel prochainement et le service va pouvoir reprendre, a annoncé vendredi en fin d'après-midi l'agence chargée de la gestion des voies navigables en Flandre (Vlaamse Waterweg).

Un groupe de bateliers lésés par la fermeture avait introduit une procédure en référé afin de faire lever les actions de blocage. Le tribunal de l'entreprise d'Anvers avait d'ailleurs ordonné une réouverture "temporaire et rapide", dès vendredi à 16h00.

Le trafic maritime à destination et en provenance des ports flamands était chahuté depuis lundi, lorsqu'ont débuté des actions syndicales dans plusieurs écluses du nord du pays. Le personnel de celles-ci critique le projet de réforme du statut du personnel au sein de l'administration flamande.

Un temps menées en front commun, les actions n'étaient plus soutenues que par le VSOA/SLFP et l'ACOD/CGSP. Ces deux organisations ont cependant fait savoir vendredi qu'elles interrompaient leur mouvement à la suite de la reprise des négociations avec la ministre flamande des Affaires intérieures, Gwendolyn Rutten. Cette dernière est déjà parvenue à un accord avec le syndicat chrétien, plus tôt dans la semaine.