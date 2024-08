L'homme ayant publié des photos nues de personnalités flamandes devant la justice mercredi

Deux hommes comparaîtront devant le tribunal correctionnel de Gand dès mercredi prochain. Le principal prévenu, trentenaire, s'était créé un faux profil de femme au nom d'Eveline afin d'obtenir des photos et vidéos dénudées de personnalités flamandes, ont confirmé vendredi la défense et le parquet de Flandre orientale.

Début octobre 2020, des photos et des vidéos de Peter Van de Veire, Stan Van Samang et Sean Dhondt, entre autres, ont circulé sur les réseaux sociaux, principalement WhatsApp et TikTok. Les victimes avaient été piégées par le faux profil d'une femme se faisant appeler Eveline, qui les avait convaincues de lui envoyer des photos et des vidéos dénudées.

G.R., un étudiant de 27 ans à l'époque, avait été interpellé à la suite d'une enquête menée par la Federal computer crime unit (FCCU) de la police fédérale. Il était passé aux aveux et avait été libéré sous strictes conditions. L'affaire avait été renvoyée devant la chambre du conseil en avril 2023, mais la défense avait alors déposé une requête en vue d'un complément d'enquête.