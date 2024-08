L'homme qui avait disparu à Ostende retrouvé en bonne santé

Deux amis de l'individu ont alerté les secours peu avant 21h dimanche pour signaler que l'homme s'était baigné entre 18h30 et 19h mais qu'ils ne l'avaient pas vu sortir de l'eau. La police et les pompiers se sont alors mobilisés mais les recherches n'ont rien donné et ont été interrompues à 23h20. Elles devaient reprendre ce lundi matin.

De nationalité ukrainienne, l'homme avait en fait pris le train en maillot de bain pour rentrer à Alost dimanche soit et a emprunté un téléphone à un passant pour appeler ses amis. Le contact a ensuite été perdu et le passant n'a pas répondu aux appels des amis de l'homme car ils provenaient de numéros ukrainiens.

La police a pu reconstituer et vérifier les faits dans la nuit de dimanche à lundi.