Louvain attend 100.000 visiteurs pour son 73e Marché annuel

La 73e édition du Marché annuel à Louvain (Brabant flamand) se déroulera le lundi 4 septembre. Comme les autres années, la ville attend environ 100.000 visiteurs pour sa plus grande fête populaire de l'année.

"Énormément de gens sont impatients de participer au Marché annuel", déclare l'échevin du Commerce, Johan Geleyns. "Les agriculteurs qui vont à la rencontre du public avec leur artisanat, le secteur de l'Horeca et les nombreux fêtards qu'il accueille, mais aussi et surtout tous les visiteurs qui viennent à Louvain pour sa chaleureuse animation, les stands dans les rues commerçantes et son grand marché festif. Grâce à son programme complet, nous rendons cette fête populaire attrayante pour tout le monde."

Le cœur battant du Marché annuel se situera à la Sint-Jacobplein où auront lieu cette année le concours de bétail et le spectacle des chevaux de trait. Une trentaine de tracteurs flamands d'époque y seront aussi exposés. Les écoliers louvanistes, quant à eux, seront les invités d'honneur de cette édition du Marché annuel dans la Heilige Geeststraat en l'Arthur De Greefstraat.