L'UGent souhaite arrêter ses collaborations avec trois institutions israéliennes

L'Université de Gand (UGent) entend mettre un terme à trois collaborations avec des institutions impliquées dans le conflit en Israël, a-t-on indiqué jeudi. Des étudiants et des membres du personnel de l'université occupent depuis onze jours maintenant un bâtiment du campus universitaire. Les protestataires exigent la fin de toute collaboration avec les universités et organisations israéliennes

L'Alma mater avait d'abord refusé et expliqué que l'UGent ""n'avait aucune collaboration avec les parties impliquées dans les graves violations des droits de l'homme commises par le gouvernement". Une position qui a été revue depuis. Ce changement fait suite à un récent avis de la commission des droits de l'homme, a expliqué jeudi le recteur Rik Van de Walle

Sont ainsi visés le Holon Institute of Technology, le MIGAL Galilee Research Institute et le Volcani Centre (Agricultural Research Organisation of Israel), Ces institutions, a indiqué jeudi l'université, produisent du matériel pour l'armée depuis octobre 2023 et relèvent des autorités gouvernementales