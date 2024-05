Maria Waelbers, née à Lommel en 1915, est la nouvelle doyenne des Belges

Née à Thuin, dans le Hainaut, en juillet 1914, Fernande Courtoy s'est éteinte dans la maison de repos où elle résidait, à Ham-sur-Heure-Nalinnes.

L'homme le plus âgé de Belgique s'appelle Benedictus Bellens, plus connu sous le nom de Louis. Le doyen est né en novembre 1916 (107 ans) à Geel, dans la province d'Anvers, et y réside toujours, ajoute Anthony Croes-Lacroix.