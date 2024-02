Pas 58 mais quelque 80 licenciements chez FrieslandCampina

"Bien que nous n'en soyons qu'à la première phase de la loi Renault, il est apparu clairement lors de la dernière réunion que davantage de départements disparaîtraient par rapportà ce qui était annoncé initialement", déclare le secrétaire syndical Kris Fortie. "Au total, cela concerne un peu plus de 80 emplois qui seront supprimés par étapes."

Le 12 décembre, FrieslandCampina annonçaient la suppression de 1.800 emplois en 2024 et 2025. Un certain nombre de fonctions administratives seraient transférées en Hongrie. Aux Pays-Bas, plus de la moitié des emplois disparaîtront. En Belgique, l'entreprise emploie 631 ouvriers et 599 salariés.