Plus de 160 communes belges apportent leur soutien à la résistance iranienne

L'association avait présenté la déclaration quelques mois auparavant, un an après la mort de Mahsa Amini, une Kurdo-iranienne de 22 ans, décédée après avoir été interpellée par la police des moeurs en Iran pour avoir enfreint le code vestimentaire imposé aux femmes. Sa mort avait suscité l'émoi à l'échelle nationale comme internationale et une vague de manifestations s'en est suivie en Iran.

La campagne s'inscrit dans le plan en dix points de Maryam Rajavi, présidente du Conseil national de la résistance en Iran (NCRI), qui plaide pour une république démocratique, séculaire et égalitaire sur le plan du genre en Iran. Plus de 165 communes belges, de toutes les provinces et de toutes les tendances politiques ont signé la pétition et apporté leur soutien, explique l'ASBL. Les communes qui le désirent peuvent encore signer la déclaration.

Des photos de moments historiques depuis la révolution iranienne de 1979 à aujourd'hui ont également été projetées vendredi dans la maison communale de Vilvorde.