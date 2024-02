Plus de 900 signatures contre la venue de Dries Van Langenhove à la KU Leuven

"L'évènement est en contradiction avec la charte d'inclusivité présentée par l'université elle-même", assurent les initiateurs de la pétition. "Dries Van Langenhove et les organisations où il exerce une fonction dirigeante violent régulièrement les conditions issues de la charte. Il intimide lors d'évènements queers, il organise des campagnes de haine, notamment à l'encontre de Dalilla Hermans (NDLR : une artiste et écrivaine belge d'origine rwandaise), il qualifie le drapeau LGBTQIA + de drapeau pédophile, etc. Nous demandons au recteur de n'offrir aucune plateforme à une personne qui incite systématiquement et délibérément à la haine et à la division à la KU Leuven."

La plateforme antifasciste organisera une manifestation statique mercredi à 19H30 sur la Ladeuzeplein contre l'évènement de la NSV.