Quatre ans requis contre un activiste pro-Palestinien ayant bouté le feu à des chars

L'auteur présumé des faits avait également laissé sur le site des grafitis tels que "One State Palestina" et "Shut Elbit Down" .

Le coût des dégâts provoqués par l'action du prévenu s'élèvent à 2,4 millions d'euros. Un procès au civil à propos de ce dossier commence la semaine prochaine. Au pénal, le jugement est attendu le 23 octobre.