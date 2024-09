Quatre hommes sous mandat d'arrêt après la découverte de 224 kg de kétamine à Waasmunster

La police fédérale de la route a effectué un contrôle de routine sur le parking situé le long de la E17 à Waasmunster vers 02h00 dans la nuit de vendredi à samedi. "À ce moment-là, ils ont trouvé plusieurs hommes qui transféraient des boîtes de plusieurs véhicules, avec des plaques d'immatriculation néerlandaises et britanniques, dans une remorque", a précisé le parquet. "La police a saisi les véhicules ainsi que les boîtes, les bouteilles et les sacs trouvés. Les suspects, deux Néerlandais de 37 et 28 ans, un Belge de 30 ans et un Ouzbek de 35 ans, ont été identifiés et arrêtés."

Le laboratoire a confirmé qu'il s'agissait de 224 kilogrammes de kétamine et de 213 litres d'un produit chimique utilisé dans la production de drogues. Les quatre hommes ont été présentés au juge d'instruction de Termonde dimanche et placés sous mandat d'arrêt. Ils comparaîtront vendredi devant la chambre du conseil de Termonde, qui décidera du maintien en détention.