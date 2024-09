Quatre suspects en prison pour trafic d'êtres humains par bateau

Après leur audition, les quatre prévenus, âgés de 25 à 40 ans, ont été placés sous mandat d'arrêt par le juge d'instruction brugeois pour suspicion de trafic d'êtres humains. La chambre du conseil de Bruges a ordonné mardi qu'ils restent au moins un mois de plus en prison.

Enfin, la police judiciaire fédérale de Flandre occidentale et la police locale de la côte appellent à signaler des situations suspectes via le numéro d'urgence 112. "Les services de secours peuvent ainsi arriver plus rapidement dans le cas d'une situation mortellement grave et la police peut interpeller d'éventuels suspects de trafic d'être humains et mener une enquête approfondie", détaille le parquet dans un communiqué. Il note également que le temps clément et stable augmente le risque de tels passages.