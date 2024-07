Rappel de champignons en bocal contenant des toxines botuliques

Les champignons en bocal de la marque Tpyzah "Gemeiner WeißTäubling" sont retirés de la vente et rappelés auprès des consommateurs par le groupe Lackmann, en concertation avec l'Afsca. Ils contiennent des toxines botuliques, des bactéries mortelles. Le produit a été vendu chez Nostalgie à Jette et chez Hozain à Lederberg (Gand) entre le 8 avril et le 20 juin.