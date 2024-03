Reprise progressive de la circulation des trains entre Lokeren et Saint-Nicolas

Près d'une semaine après une collision entre un train roulant à vide et une grue ferroviaire à Belsele, la circulation ferroviaire entre Lokeren et Saint-Nicolas (Flandre orientale) peut progressivement reprendre, a indiqué lundi le gestionnaire de réseau ferroviaire Infrabel.

Concrètement, dès 16h00 ce lundi, la circulation des trains IC entre Ostende, Gand et Anvers et de ceux entre Courtrai, Gand et Saint-Nicolas peut reprendre normalement. Les trains entre Ostende et Anvers s'arrêteront encore exceptionnellement ce lundi à Sinaai et Belsele.

À partir de mardi, le trafic des trains sera entièrement rétabli et tous les trains circuleront normalement.