Ring de Bruxelles: Fermeture des bretelles d'accès à la sortie 6 vendredi et samedi soir

Les bretelles d'accès à la sortie 6 du ring de Bruxelles (Vilvorde-Koningslo) seront fermées à la circulation les 24 et 25 mars au soir en raison de travaux. La société De Werkvennootschap y installera les derniers éléments de la passerelle cyclo-piétonne au-dessus des entrée et sortie de la Medialaan à Koningslo.

Durant ces deux nuits, toutes les bretelles d'accès à la sortie 6 du ring de Bruxelles seront fermées au trafic motorisé entre 22h00 et 06h00. Le passage du ring via la N209 Medialaan-Tyraslaan sera également interrompu.

Le trafic motorisé sera dévié entre Koningslo et Kassei vendredi et samedi soir via l'avenue Albert I. Tout le trafic en provenance et à destination du ring de Bruxelles sera dévié via la sortie 7 (Grimbergen).