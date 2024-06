L'ex-président des socialistes flamands a quitté mercredi soir prématurément un événement de campagne au café Ragtime. Il a expliqué plus tard via les réseaux sociaux qu'un groupe de personnes extérieures s'était montré menaçant. Jeudi, il a relancé une invitation au même endroit à 19h "dans le calme et le respect de chacun".