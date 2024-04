Sanofi veut supprimer 99 emplois en Belgique

L'entreprise pharmaceutique Sanofi prévoit de supprimer 99 emplois sur ses sites de Gand et de Diegem, a-t-elle indiqué vendredi, confirmant une information de De Tijd.

La réorganisation prévue s'inscrit dans le cadre d'une restructuration globale. À Gand, l'entreprise a annoncé son intention de supprimer 67 emplois, tandis que 32 postes sont menacés au siège de Diegem.

Sanofi, qui emploie quelque 1.600 personnes en Belgique, explique devoir adapter son mode de travail et moderniser davantage son organisation "pour devenir un acteur mondial de l'immunologie". L'accent sera mis sur les nouveaux vaccins et médicaments en immunologie qui "peuvent être les premiers ou les meilleurs de leur catégorie et faire une réelle différence pour les patients".