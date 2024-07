Spectacle époustouflant de Dua Lipa sur la scène de Werchter

C'est la 2e fois que la chanteuse venait à Werchter, après un passage au Klub C en 2017. Elle s'en est souvenue au milieu de son concert, lorsqu'elle a longuement pris le temps de s'adresser au public et de présenter son groupe et ses choristes.

A ce moment-là, la prairie était déjà bien remplie. "Training Season", l'un des singles de son nouveau disque "Radical Optimism", a donné le coup d'envoi d'une heure et demie de spectacle, au cours duquel les tubes se sont enchaînés, jusqu'au single de clôture "Houdini", en passant par "Illusion", "One kiss", "Break my heart", "Levitating", "The one", "New rules" et "Electricity", entre autres. La pop star en a donc profité pour entonner les succès de ses précédents albums "Future Nostalgia" et "Dua Lipa".