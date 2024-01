Stormzy et Fred Again en tête d'affiche du Pukkelpop

Les Britanniques Fred Again et Stormzy feront tous deux vibrer la scène principale du Pukkelpop en août prochain, à Hasselt, a annoncé l'organisation du festival mercredi.

Le producteur, chanteur et DJ Frederick Gibson, plus connu sous le pseudonyme Fred Again, se produira le vendredi sur la Main Stage du festival. Nominé l'année dernière pour un Grammy Award dans la catégorie "Meilleur nouvel artiste", le Britannique n'en est pas à son premier passage en Belgique. Il s'était notamment déjà produit lors de l'édition 2022 du festival limbourgeois, et sur la scène de Rock Werchter l'année dernière.

L'artiste partagera l'affiche du vendredi avec le rappeur Stormzy, également originaire du Royaume-Uni. "Depuis ses débuts en 2017, son deuxième album en 2019 et jusqu'à aujourd'hui, le Pukkelpop a nourri la polyvalence de Stormzy", souligne l'organisation. "L'influence et l'impact de ce rappeur multi-récompensé s'étendent au-delà de la musique. Des initiatives telles que #Merky Books, des bourses d'études à l'université de Cambridge, la #Merky Foundation, qui lutte pour l'égalité raciale et le #Merky FC, un plaidoyer pour davantage de postes de direction destinés à la communauté noire au sein de l'industrie du football, font de Stormzy une source d'inspiration."