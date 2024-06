Tous les électeurs inscrits à Herstappe se sont exprimés

La journée électorale touchait déjà à sa fin dimanche à la mi-journée dans la commune limbourgeoise de Herstappe. Le dernier des 57 électeurs inscrits s'est présenté vers 12h15 et les votes ont donc pu être rassemblés. Avec ses 75 habitants, Herstappe est la plus petite commune de Belgique et c'est traditionnellement là-bas que les premiers résultats sont connus.