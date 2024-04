Travaux dès lundi sur l'E19 en direction d'Anvers et sur le ring extérieur de Bruxelles

L'agence flamande des routes et de la circulation entamera dès lundi 15 avril à 20h00 des travaux d'asphaltage sur l'E19 en direction d'Anvers, ainsi qu'à deux endroits sur le ring extérieur de Bruxelles, fait-elle savoir mercredi. Les travaux, qui dureront jusqu'au vendredi 26 avril à 06h00, se succéderont et ne seront réalisés que le soir et la nuit, en semaine.