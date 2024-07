Un Albanais condamné à quatre ans de prison pour 26 vols et cambriolages dans tout le pays

Le tribunal correctionnel de Louvain a condamné, mardi, un Albanais à quatre ans de prison pour 26 cambriolages et divers vols de voitures, cartes bancaires, bijoux et argent liquide dans toute la Belgique entre avril et octobre 2021. L'individu avait déjà été condamné pour des délits similaires en France, en Allemagne et au Luxembourg.