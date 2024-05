Un avis de recherche lancé pour un adolescent de 17 ans disparu à Beringen

Child Focus, la police et le parquet du Limbourg sont à la recherche de Milan Simonek, un adolescent de 17 ans originaire de Paal, une section de la ville de Beringen (province du Limbourg). Le 23 mai, le jeune a quitté son domicile et ne s'est plus manifesté depuis. Un avis de recherche a été lancé jeudi à la demande de Child Focus.

Il a encore été aperçu jeudi à midi à Maastricht, mais n'a plus été vu depuis.

L'adolescent mesure 1m70 et est de corpulence mince. Il a des cheveux blonds mi-longs et un piercing dans le nez et l'oreille gauche. Au moment de sa disparition, il portait un pantalon de jogging noir, un pull gris et des baskets grises. Il était également muni d'un sac à dos noir. Il est demandé à Milan de prendre contact avec sa famille pour la rassurer.