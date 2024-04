Un bâtiment industriel en proie aux flammes à Leeuw-Saint-Pierre

L'incendie qui a ravagé jeudi après-midi une entreprise automobile située à Leeuw-Saint-Pierre, dans le Brabant flamand, est sous contrôle depuis 17h35, ont rapporté le bourgmestre, Jan Desmeth, et la zone de secours locale. Une personne, intoxiquée par les fumées, a été transportée à l'hôpital.

Des travaux de meulage seraient à l'origine de l'incendie, selon le bourgmestre. L'information n'a pas encore été confirmée par les pompiers.

Il est conseillé aux habitants de Leeuw-Saint-Pierre, Ruisbroek, Anderlecht, Forest et Drogenbos de garder les portes et fenêtres fermées et d'éteindre les systèmes de ventilation. Les pompiers seront encore mobilisés pendant "plusieurs" heures pour éteindre le feu.