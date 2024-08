Un homme arrêté à Gand pour son implication présumée dans une affaire de meurtre en Inde

La victime - Arshad Ali Shaikh, âgée de 44 ans - est un Indien sourd-muet tué à Mumbai le 4 août, relatent les médias indiens. La police locale a ensuite interpellé deux hommes qui auraient torturé et tué la victime en la frappant avec un marteau et en la poignardant avec un tesson de bouteille.

Une vidéo circulant en ligne parmi la communauté malentendante indienne a refait surface au cours de l'enquête. On y voit un certain "Jazzy B" entrer en contact avec un numéro belge, et montrer des images du meurtre via son téléphone à l'interlocuteur. Selon les médias indiens, le Gantois serait le commanditaire du meurtre et aurait donné des instructions en langage des signes pendant les faits.