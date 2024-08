Un homme condamné à 36 mois de prison pour avoir transporté de la drogue

L'homme de 41 ans avait atterri à l'aéroport de Zaventem le 6 juin dernier, à bord d'un vol en provenance d'Accra, au Ghana. Lorsque les douaniers l'ont retenu, le voyageur s'est immédiatement montré très nerveux, ce qui a éveillé leurs soupçons. Ils ont alors contrôlé la valise du suspect et y ont retrouvé 24 paquets emballés sous vide. Une analyse a montré par la suite qu'il s'agissait de cocaïne, pour un poids total de neuf kilogrammes.

"Mon client est père de dix enfants en France et avait pris un an de congés sans solde pour ouvrir un restaurant de poissons", avait plaidé son avocat. "Ça s'est mal passé et il s'est retrouvé avec une dette de 100.000 euros. On a profité de sa situation fragile pour lui proposer d'effectuer cette livraison. Quelque 15.000 euros lui avaient été promis en contrepartie, avec lesquels il aurait pu rembourser une partie de ses dettes."