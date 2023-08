Une centaine de voitures d'exception aux enchères à Knokke

Parmi la centaine de véhicules qui passeront sous le marteau, on retrouve des voitures de course de l'Entre-deux-guerres, des supercars vintage et des hypercars modernes. Les pièces qui attireront le regard seront une Ferrari 250 GT de 1959 qui a pris part au Tour de France automobile en 1960. Elle est estimée entre 5 et 7 millions d'euros. Une Bentley S1 Continental, de 1956, pourrait partir à 1 voire 1,5 million d'euros alors qu'on attend environ le même montant pour une Porsche Carrera GT, de 2005.

L'an dernier, la vente avait généré un total record de 25 millions d'euros. "Vingt modèles de plus seront mis en vente cette année, et nous pourrions donc connaître une nouvelle édition record", souligne l'organisateur.