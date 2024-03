Une dizaine de chercheurs d'emploi formés en deux semaines pour intégrer la défense

En plus de 2.500 militaires et 1.050 réservistes, la Défense est à la recherche de 460 citoyens, notamment pour du travail administratif, a-t-elle annoncé mardi par voie de communiqué. Un partenariat avec Actiris à Bruxelles et le VDAB en Flandre va permettre d'offrir une formation accélérée de quinze jours à une dizaine de chercheurs d'emplois.