Une voie remise en circulation entre Bruges et Aalter

Le trafic ferroviaire est toujours perturbé lundi en début d'après-midi entre Bruges et Aalter, les travaux s'avèrent plus compliqués que prévu entre Oostkamp et Maria-Aalter. Des dizaines de travailleurs d'Infrabel travaillent à remettre une caténaire endommagée en état, précise le gestionnaire du réseau. Une seule des trois voies de circulation a pu jusqu'à présent être remise en service alors que la fin des travaux était initialement prévue pour midi.