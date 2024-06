Vluchtelingenwerk Vlaanderen demande aux négociateurs de ne pas oublier les réfugiés

Vluchtelingenwerk Vlaanderen demande aux négociateurs gouvernementaux de ne pas perdre de vue la question des réfugiés. Afin d'appuyer sa demande, l'organisation a déployé jeudi avec l'aide d'Amnesty International une affiche de 70 m2 portant le message "Choose Solidarity" sur la Martelarenplein de Louvain à l'occasion de la Journée mondiale des réfugiés. L'ONG souhaite ainsi encourager les citoyens à faire preuve d'humanité et de solidarité envers ces derniers.

"Nous remarquons une évolution inquiétante de l'hostilité à l'égard des réfugiés et la menace de mesures plus strictes à leur encontre. Il y a une polarisation croissante dans la société: à l'heure actuelle, il est très important de donner la priorité à l'humanité et à la solidarité", explique Tine Claus, directrice de Vluchtelingenwerk Vlaanderen.

"Nous ne devons pas évoluer vers une situation où la haine et la discrimination sont la norme Nous demandons donc aux négociateurs aux niveaux flamand et fédéral de ne pas oublier ces valeurs fondamentales d'humanité et de solidarité lors des négociations", conclut-elle.