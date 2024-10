"Un véritable élan de solidarité": 400 personnes mobilisées à Charleroi pour retrouver Ahmed, 81 ans

À Charleroi, toujours aucune nouvelle d'Ahmed, cet homme de 81 ans disparu depuis le 17 octobre. Souffrant de la maladie d'Alzheimer, son absence inquiète encore davantage sa famille. Très préoccupés, ses proches ont organisé une battue à Mont-sur-Marchienne, près de la station-service Lurquin. Avec l'aide de chiens pisteurs, des pompiers volontaires, des citoyens et des bénévoles ont fouillé les environs. Au total, 400 personnes se sont mobilisées.

On est sûrs de pouvoir retrouver mon papa

Ce soutien touche profondément Farida, la fille d'Ahmed. "Nous sommes très soudés. Je suis vraiment émue par le nombre de personnes présentes. Il y a absolument tous les corps de métier. Mon policier de quartier est venu avec ses collègues, des amis pompiers aussi. Tout le monde s'est mobilisé pour retrouver mon papa", confie Farida, émue. "Cela pourrait être votre papa. En plus d'un papa, c'est un grand-père, un mari. On reste positifs. On est sûrs de pouvoir retrouver mon papa", poursuit-elle, ajoutant : "Il y a eu une vraie cohésion."