Cinq ans de prison pour viols et coups et blessures sur sa compagne

Le tribunal correctionnel de Charleroi a condamné lundi en milieu de journée un prévenu à cinq ans de prison, avec un sursis probatoire partiel de cinq ans pour ce qui excède trois ans de prison. Le quadragénaire était suspecté d'avoir violé et infligé des coups et blessures à sa compagne. Le ministère public avait sollicité une peine de minimum cinq ans de prison.

Le prévenu était poursuivi pour plusieurs faits de violence sur sa compagne entre mars 2023 et février 2024. Interrogé par le tribunal, le mis en cause avait uniquement admis avoir asséné trois gifles à la victime le 2 février dernier. Il n'avait pas non plus exclu un possible coup le 2 novembre 2023, alors qu'il intervenait dans une bagarre entre sa compagne et une de ses amies.

Pour la première scène de violence conjugale reprochée, l'homme de 47 ans avait assuré que les traces de coups relevées sur la victime provenaient de son saut volontaire de la voiture en marche. La compagne avait, elle, confié que le prévenu lui avait porté des coups après avoir tenté de lui imposer des actes sexuels dans la voiture. Le suspect avait également nié avoir sexuellement agressé la victime à deux reprises, à son domicile et à l'hôtel, le 2 février.