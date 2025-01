Disparition de Maya, 9 ans: le SDF suspecté de l'avoir enlevée a été relâché

Sa disparition avait été signalée dimanche soir. Lundi matin, on apprenait que la fillette avait été retrouvée dans une maison abandonnée en compagnie d'un homme de 41 ans. Mardi, le Parquet de Charleroi nous informait qu'un juge d’instruction avait été saisi du chef d’enlèvement de mineur de moins de 12 ans et d’atteinte à l’intégrité sexuelle. Le Parquet précisait alors qu’aucune conclusion définitive ne pouvait être tirée à ce stade concernant le déroulement exact des faits et quant à la culpabilité éventuelle du suspect par rapport aux chefs d’inculpation retenus.

Il a donc été relâché sans être inculpé. La justice devrait donner davantage de précisions dans la journée sur les raisons qui ont mené à cette libération.

"Sous le choc"

Dans le voisinage, où on connaît bien la fillette, c'est l'incompréhension qui règne. "Il y a beaucoup de personnes qui sont sous le choc parce que déjà, ça se passe dans un quartier où il n'y avait jamais eu de problème. Une petite fille de 9 ans, non, c'est pas possible", dit une habitante du quartier. "Ça me fait très mal, ça me touche vraiment", dit une autre.

Beaucoup de questions persistent : qu’est-il arrivé à Maya ? Pourquoi se trouvait-elle seule et comment le SDF est-il tombé sur elle ? D’après certains voisins, ce n’était pas la première fois que la petite fille s’enfuyait. Elle est souvent dehors et prend même parfois le bus seule lorsqu'elle fugue. Chacun des voisins espère que des réponses pourront rapidement être apportées.