ENGHIEN : La liste "Génér'actions" a conquis la majorité absolue

La liste Ecolo du bourgmestre sortant Olivier Saint-Amand est tombée sous la barre des 20% (19,62%) et a été renvoyée dans l'opposition. La liste de l'opposition Génér'Actions rassemblant, les Engagés et le MR, a conquis 47,32% des voix et a ainsi réalisé son objectif d'atteindre la majorité absolue.