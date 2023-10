"On fait au mieux, avec tous les dangers que ça comporte": la grève des puéricultrices se poursuit à La Louvière

Elles expliquent être trop peu nombreuses. "Nous sommes parfois seules pour 15, 17, 19 enfants une bonne tranche d'heures, surtout dans la matinée. On fait ce qu'on peut... On doit aussi répondre au téléphone, parce qu'il manque aussi un mi-temps assistante sociale. Il faut raisonner les parents, réceptionner les colis des denrées qui arrivent. On fait au mieux, mais avec tous les dangers que cela comporte", déplore Christelle, une puéricultrice et déléguée CGSP.

Les puéricultrices se plaignent aussi d'horaires trop longs : dans la crèche de La Louvière, ils sont ouverts de 6h30 à 18h30. Mais souvent, à partir de 18h00, il n’y a plus aucun enfant à garder. Or, c’est le matin qu’il y a des réels besoins. Il faudrait donc aussi mieux répartir les horaires.

Globalement, c’est un ras-le-bol général dans le secteur de la petite enfance depuis plusieurs mois. Mais cela fait 7 jours qu’il y a des piquets de grève devant les crèches de La Louvière. Et encore aujourd’hui. Les parents, ne pourront pas déposer leurs enfants. "On espère que cela ne va pas durer, on attend que les autorités reviennent vers nous pour ouvrir le dialogue. Mais là, le dialogue est fermé", conclut cette puéricultrice.