Il y a 4 mois, le sol de la cuisine d'Eveline se soulevait à Quaregnon: la situation n'a pas évolué dans le bon sens depuis lors...

Le sol de sa cuisine s’était soulevé de 60 centimètres. Une énorme coulée de béton avait jailli du sol et recouvert le rez-de-chaussée, à cause d’un chantier sur la voie publique. "Il y avait 15 centimètres de boue qui avançait à toute vitesse vers la première pièce, la seule pièce où j’ai pu trouver refuge", explique-t-elle.

Eveline avait dû quitter la maison qu’elle louait. Aujourd’hui, rien n’avance. La sexagénaire est toujours hébergée chez son fils. Elle n’a pour l’instant pas été indemnisée par les assurances alors que ses meubles et ses électro ont été abimés. "Ils m’ont répondu qu’ils estiment à 7.000 euros. Et encore, ils m’ont dit que c’est à discuter avec les autres compagnies d’assurances. Il n’est donc pas certain que j’aurai 7.000 euros quoi. Ce qui n’est rien quand on doit se remeubler entièrement. Et il y a le dommage moral aussi. Mais il n’en tienne pas compte. Cela ne se chiffre pas", déplore Eveline.

Autre coup dur: la mort de son mari