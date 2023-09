Incendies dans 4 écoles à Charleroi: "Des actes volontaires", selon les services de secours

Nuit compliquée pour les pompiers de Charleroi. Ils ont dû gérer plusieurs incendies dans différentes écoles. Des petits foyers qui ont pu être rapidement éteints. Des actes de vandalisme ont été perpétrés dans plusieurs de ces établissements.

Les 4 établissements concernés se situent sur le territoire de Charleroi. Il s'agit de l'Ecole Nord, rue Gatti de Gamond à Charleroi, l'école de L'Hublinbu et l'école de la petite Chenevière à Marcinelle et celle du fond Jacques à Couillet. Des petites écoles fondamentales et communales.